Bombeiro sofre acidente e morre a caminho do trabalho

Um terceiro sargento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro morreu na noite de segunda-feira (3/2) em um acidente de moto na BR-356, em Ancorado, distrito de Rosário da Limeira, na Zona da Mata mineira.

Luís Carlos da Cunha, de 40 anos, perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele viajava de Ervália (MG), onde morava, para Natividade (RJ), onde trabalhava.

A perícia esteve no local para coletar informações sobre as circunstâncias do acidente, que será investigado pela Polícia Civil. Até a publicação da matéria, não havia detalhes sobre o sepultamento do sargento.

O Corpo de Bombeiros do RJ não emitiu posicionamento sobre a morte de Luís Carlos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia