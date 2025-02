Homem sem CNH confessa ter atropelado e matado idoso em MG

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O suspeito de atropelar e matar um ciclista, de 70 anos, na rodovia LMG-740, em Lagoa Grande, no Noroeste de Minas Gerais, se apresentou à polícia. O crime aconteceu no último sábado (1/2).

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o jovem se apresentou na delegacia de Presidente Olegário, onde as investigações estão sendo conduzidas, dois dias depois da ocorrência. Ele estava acompanhado do advogado.

Em depoimento, o homem confessou que atropelou o idoso e afirmou que não prestou socorro por não ser habilitado. A corporação não informou se ele foi preso ou liberado após a confissão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso seja denunciado à Justiça, o suspeito poderá responder por homicídio culposo na condução de veículo automotor, com agravante pela ausência da carteira nacional de habilitação (CNH) e pela fuga do local do sinistro. O carro envolvido na ocorrência passará por perícia técnica.