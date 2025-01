MG: Homem é preso suspeito de estuprar jovem com microcefalia em festa

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante no último domingo (26/1) sob suspeita de ter estuprado uma jovem de 15 anos com microcefalia, que vive acamada, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

O crime teria ocorrido durante uma festa de aniversário na casa da família da vítima, localizada em uma propriedade na zona rural de Minas Gerais.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mãe da adolescente contou que levou a filha para dormir e deixou a porta do quarto apenas encostada. Pouco tempo depois, a avó foi até o cômodo e surpreendeu o homem em cima da menina.

Ela gritou, e o suspeito fugiu rapidamente do quarto, ajustando a calça na altura da virilha. Segundo o relato, a jovem estava com a calça abaixada até o joelho, mas ainda usava fralda.

A família acionou a polícia imediatamente, e o homem foi preso em flagrante. Ele alegou ter consumido grande quantidade de bebida alcoólica e não se lembrar do ocorrido.

A vítima foi encaminhada à delegacia para a realização de exames de corpo de delito. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.

