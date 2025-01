BH: ônibus coletivo pega atalho e cai em ribanceira

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um ônibus coletivo de Belo Horizonte caiu em uma ribanceira entre as ruas Flores Reais e Atalaia, no Bairro Jacqueline, Região Norte da capital. O motorista sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital Risoleta Neves. Não havia passageiros na hora do acidentes. O ônibus passou por um atalho de terra e foi parar numa lagoa aterrada.

O motoboy Adílio Francisco de Sales, de 42 anos, mora a um quarteirão de onde o ônibua caiu e relata que aumentou o número de acidentes no local. “Aqui não é local de passagem de ônibus, mas os motoristas usam como atalho, para seguir do Jacqueline até o ponto final da linha 737. Por isso passam aqui. Mas não são só ônibus. Aqui acontece muito acidente com motos, carros e caminhões, que descem a Rua Flores Reais, que é muito íngreme”, diz Adílio, conhecido no Jacqueline como “Sales”.

Ônibus caiu em ribanceira após passar por um atalho Alexandre Guzanshe/EM DAPress

Foi Adílio que retirou o motorista do ônibus. “Quebrei um vidro e fui lá na frente, ajudá-lo a sair do banco do motorista. Ele tinha ferimentos. O braço estava muito ensanguentado”, conta o motoboy.

Adílio também conta que sua casa chega a tremer quando passa um veículo pesado na rua. “Principalmente quando passam em cima de um bueiro, que é mais rebaixado.

Não há previsão para a retirada do veículo da ribanceira. O acidente atraiu um grande número de pessoas, moradores da região. As causas do acidente ainda não são conhecidas. O motorista do coletivo alegou problemas nos freios antes de ser levado para o hospital.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O SetraBH foi procurado pela reportagem e não havia respondido até à publicação deste texto. A matéria será atualizada assim que houver um posicionamento do sindicato das empresas de ônibus.