Carreta com cimento tomba e interdita BR-381 no Sul de Minas

Uma carreta que transportava cimento tombou na BR-381, próximo a cidade de Cambuí, no Sul de Minas Gerais, na tarde desta segunda-feira (27/1). O motorista teve ferimentos leves.

Até o momento não há informações sobre a dinâmica do acidente. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo tombado e ocupando três faixas da rodovia - duas no sentido BH e uma no sentido São Paulo.

Pelas redes sociais, a Arteris, concessionária que administra a via, afirmou que a rodovia está com interdições nos dois sentidos. Até as 14h, no sentido São Paulo, apenas a faixa da direita estava liberada. O congestionamento já chegava a nove quilômetros.

Já no sentido Belo Horizonte, apenas a faixa da direita está liberada. A fila de carros já chega a 10 quilômetros.