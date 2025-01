Colisão frontal entre carros deixa cinco mortos na MG-436; veja o vídeo

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Cinco pessoas morreram em uma colisão frontal entre dois carros na MG-436, em Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atua no local, o acidente ocorreu por volta de 6h54. A batida foi entre um Chevrolet Prisma e um Toyota Corolla. Em um dos carros havia quatro passageiros e no outro apenas o motorista.

Os condutores dos dois veículos, além do passageiro que estava no banco da frente no carro com quatro ocupantes ficaram presos às ferragens.

Uma guarnição de bombeiros está no local fazendo a segurança da cena e aguardando a perícia para realizar a retirada das vítimas. No local também está presente o grupo de resgate voluntário de Barão de Cocais (GRVE).

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para realizar os trabalhos de praxe e a ocorrência segue em andamento com a Polícia Militar (PM).