Homem é morto a tiros na Grande BH por rixa de tráfico

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Um homem, de 36 anos, com passagens por tráfico, porte ilegal por arma de fogos e outros crimes, foi morto a tiros na noite desse domingo (26/1) em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). O crime ocorreu no bairro Nova Pampulha e pode ter relação com tráfico de drogas na região. O autor dos disparos, de 18 anos, confessou o crime e foi preso.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), durante um patrulhamento no bairro Morro Alto, nas proximidades, policiais ouviram disparos de arma de fogo e, em seguida, uma mulher gritando por ajuda. Os militares socorreram o homem, que teve perfurações na cabeça, tórax e abdômen, e o levaram ao Hospital Risoleta Neves, onde morreu.

Ainda de acordo com a PM, a mulher da vítima, de 26 anos, informou que ouviu tiros vindos do lote onde funciona um comércio que empregava a vítima. Segundo o relato, no local estava um homem com capuz, que fugiu depois de cometer o crime. A possível arma do crime foi encontrada no local e apreendida sem munição.

Os militares se depararam com o autor do crime, que imediatamente confessou o ocorrido. Segundo o autor dos disparos, ele foi ameaçado de morte pela vítima e decidiu “desembolar” com ele, momento em que a vítima tentou matá-lo. Segundo o jovem, ele atirou por legítima defesa.

Os policiais receberam informações anônimas de que a vítima tinha uma rixa antiga com dois indivíduos em um ponto de tráfico de drogas no bairro Morro Alto e que, em outra data, tentou matar essas pessoas. Segundo os relatos, os indivíduos já estavam rodando de carro, com um menor dentro do veículo, para realizar um acerto de contas.

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e câmeras de monitoramento da região podem ajudar nas investigações.