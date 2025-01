Batida entre carro e carreta deixa três mortos em estrada de MG

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou três pessoas mortas na BR-116, entre Governador Valadares e Frei Inocêncio, no Vale do Rio Doce, neste domingo (26/1). A colisão, registrada no início da tarde, resultou na interdição da via, liberada por volta de 17h50.

Imagens divulgadas pelo 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Governador Valadares revelam uma batida frontal entre o carro de passeio e a carreta. O acidente ocorreu depois do distrito de Chonin de Baixo, já na estrada para Frei Inocêncio.

Segundo a corporação, outro carro também estaria envolvido no acidente. Ao todo, foram 11 vítimas: cinco estavam em um Volkswagen Gol, quatro dentro de um Chevrolet Prisma e outras duas pessoas dentro da carreta.

Além das três mortes, uma pessoa foi socorrida em estado grave e outras sete apresentaram ferimentos leves. Elas foram encaminhadas a um hospital local.