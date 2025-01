Motociclista morre carbonizado em colisão com caminhão

Um motociclista morreu carbonizado ao colidir com um caminhão na noite de sábado (25/1). O acidente aconteceu na BR-050, entre as cidades de Uberaba e Delta, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia no sentido de Uberaba para Delta, quando atropelou um motociclista e teve início do incêndio na cabine do caminhão. O motociclista morreu no local. Não foi informado o estado de saúde do motorista do caminhão.

O veículo da vítima ficou destruído. O incêndio foi controlado pela corporação e a Polícia Federal e a concessionária ECO 050 assumiram a ocorrência.