Grande BH: motociclista morre em batida com ônibus neste sábado

Um motociclista morreu ao se envolver em uma batida de frente com um ônibus da linha 4993, na manhã deste sábado (25/01), na MGC-262, no Bairro Alvorada, em Sabará, na Grande BH.









Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi parar debaixo do coletivo depois da batida, na altura no km 308. Uma equipe da perícia e o rabecão da Polícia Civil estão no local. A sinalização na via está a cargo do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Ainda não há informações sobre idade da vítima e a dinâmica do acidente, já que a ocorrência ainda está em andamento.