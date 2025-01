MG: criança é atropelada por ônibus enquanto andava de bicicleta e morre

Uma criança de 7 anos morreu após ser atropelada por um ônibus nesta sexta-feira (24/1) em João Monlevade, Região Central de Minas. O menino estava andando de bicicleta quando foi atingido.

De acordo com a 17ª Cia da Polícia Militar de Minas Gerais, a criança estava andando de bicicleta em uma rua com declive no Bairro Nova Monlevade. Ao chegar no cruzamento com outra via, foi atingido pelo ônibus, que vinha no sentido contrário.

O motorista afirmou que não foi possível ver a criança por causa de um muro que tem no cruzamento entre as ruas. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou o óbito, que aparentemente foi devido ao esmagamento do crânio e perda da massa encefálica. A perícia foi acionada.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos