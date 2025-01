Homem arromba restaurante e furta picolés menos de 24h após deixar prisão

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após arrombar um restaurante em Unaí, no Noroeste de Minas, e furtar produtos nessa quinta-feira (23/1). À Polícia, o suspeito, que estava com tornozeleira eletrônica, contou que havia saído da prisão no dia anterior, quarta-feira (22/1).

O homem levou produtos alimentícios, entre eles picolés de pé de moleque com chocolate e linguiças para churrasco. Além disso, furtou dois celulares e R$100 em dinheiro.

O suspeito foi localizado pela polícia com quatro picolés e um pacote de linguiça. À guarnição, ele falou que, ao sair da penitenciária, procurou a assistência social para retornar para Mirabela, também no Norte de Minas, mas não conseguiu ajuda.

De acordo com o boletim de ocorrência feito pela 93ª Companhia Independente de Polícia Militar da 16ª Região da PM, o homem ficou andando por Unaí após não conseguir ajuda. Ele também teria confessado que furtou o restaurante, repassou os celulares em um ponto de tráfico e teria tentado furtar outros locais na cidade.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos