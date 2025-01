Hospital Risoleta Neves se reúne com PBH em 3º dia de superlotação

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Três dias após o Hospital Risoleta Tolentino Neves, na Região Norte de Belo Horizonte, anunciar limitação no atendimento a novos pacientes no pronto-socorro, uma reunião coordenada pela prefeitura da capital definiu ações para desafogar a alta demanda na unidade de saúde. Com capacidade para atender a 90 pessoas simultaneamente, o setor do Risoleta amanheceu nesta sexta-feira (24/1) com 125. Na última quarta (22), o número chegou a 180.



Além da diretoria da unidade, representantes de outros hospitais que atendem a rede SUS-BH participaram da reunião com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). No encontro, foi pedido que esses locais agilizem a liberação de leitos.



Os casos que seriam encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Risoleta Neves, que é referência para pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), estão sendo direcionados a outras unidades. “Cabe destacar que não houve prejuízo ao serviço e todos os pacientes foram atendidos”, informou a PBH em nota.

A superlotação do Hospital Risoleta Neves teve início na quarta-feira. Segundo a direção da unidade, o aumento expressivo na procura por cirurgias contribuiu para o agravamento da situação, com uma alta de 233% na demanda por esses procedimentos no SUS da capital. Pacientes internados foram transferidos para outras unidades de saúde.

Em nota, o hospital lamentou os transtornos causados à população e reafirmou seu compromisso com a segurança e a qualidade na assistência, apesar dos desafios enfrentados.