Risco de explosão: carreta carregada com etanol pega fogo na BR-251, em MG

Uma carreta carregada com etanol pegou fogo após tombar Na BR-251, na região Norte de Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira (24). O acidente ocorreu na altura do km 349, próximo à cabeceira da ponte sobre o Rio Vacarias, no município de Fruta de Leite. O motorista morreu no local.

Conforme o corpo de Bombeiros (CBMMG) o motorista, ainda não identificado, morreu carbonizado. O trânsito ficou interditado devido ao raio de segurança e a área está sendo monitorada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Há quatro dias, uma carreta que seguia no sentido São Paulo da BR-381 (Rodovia Fernão Dias) tombou e pegou fogo na tarde de segunda-feira (20), em Lavras, no Sul de Minas. Na ocasião, o motorista também morreu carbonizado.



De acordo com a Arteris, concessionária responsável pela rodovia, o veículo transportava carga de algodão. Equipes da empresa foram enviadas ao local, mas encontraram o motorista já morto.