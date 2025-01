Motociclista morre após ultrapassar fita zebrada e bater em árvore caída

Um motociclista de 39 anos morreu no fim da madrugada desta quinta-feira (23/1) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após bater contra uma árvore de grande porte. O tronco da árvore havia caído na rua durante temporal que ocorreu da tarde de ontem (22).

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PMMG), imagens de câmeras de seguranças mostraram que o motociclista estava em alta velocidade e ultrapassou uma fita zebrada de isolamento que interditava a Rua Tenente Coronel Bento Ferreira, no Bairro Mercês.

O acidente aconteceu por volta das 4h, quando moradores da região escutaram o baralho da colisão e, imediatamente, acionaram a PM.





Ainda conforme registro, a médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da vítima no local do acidente.





A Polícia Civil vai investigar o caso.