Uma equipe do Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) já está em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para fazer a perícia do avião de pulverização que caiu, nesta quarta-feira (22/1), na Usina do Tijuco, unidade da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA), na zona rural de Veríssimo. O acidente provocou a morte do piloto, de 48 anos.







Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o piloto estava sozinho na cabine do avião. Ele teve muitos ferimentos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), que funciona na Universidade Federal de Uberaba.





Não se sabe o momento exato da queda. Os bombeiros receberam o chamado às 15h. A única informação é que o avião fazia o serviço de pulverização e que momentos antes do acidente, parecia estar dando um rasante, quando caiu.





A equipe do Seripa deve passar todo o dia no local no local, fazendo levantamento da área. O resultado da perícia não tem prazo para ser anunciado.





