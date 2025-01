Temporal derruba 49 árvores, outdoor e dois postes em Uberaba

Uma forte chuva com rajadas de vento de cerca de 70 km/h derrubou 49 árvores, um outdoor, uma estrutura metálica com marquise, um muro e dois postes de iluminação pública em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no fim da tarde dessa quarta-feira (22/1). O balanço dos estragos foi divulgado nesta quinta-feira (23) pela Defesa Civil e Secretaria Municipal de Defesa Social. Ninguém ficou ferido.

“Foram 44 milímetros de precipitação, com rajadas de vento que chegaram a 64,8 km/h, e queda de granizo nos bairros Fabrício, Mercês, Santa Marta e São Benedito”, diz trecho de nota. O temporal também causou pontos de alagamento nas avenidas Leopoldino de Oliveira, Guilherme Ferreira e Santos Dumont. E, além disso, a água invadiu lojas da Praça Rui Barbosa, na esquina com o Calçadão.





Desde ontem, em várias partes da cidade de Uberaba, equipes da Defesa Civil, Secretaria de Serviços Urbanos e Obras (Sesurb) e Corpo de Bombeiros (CBMMG) trabalham para fazer a retirada de árvores e desobstruir calçadas e trechos de ruas. “Esse trabalho deve perdurar pelos próximos dias", complementaram a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Defesa Social.



Alerta de outra tempestade





Segundo alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgado nesta quinta-feira (23/1), há risco de tempestade em Uberaba. O Inmet destaca que há possibilidade de chuvas intensas, acompanhadas de ventos fortes que podem atingir velocidades entre 60 km/h e 100 km/h, além de queda de granizo, cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos em pontos críticos da cidade.





De acordo com Boletim da Defesa Civil em Minas Gerais desta quinta-feira, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável e podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas em boa parte do estado. “Especialmente, no período da tarde e noite há condições de chuvas moderadas a fortes no Sul, Oeste, Zona da Mata e Grande Belo Horizonte. As temperaturas elevadas devem seguir até o próximo final de semana em todas as regiões mineiras”, finalizou o boletim.