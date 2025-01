Motoristas colocam carros no estacionamento de um supermercado para fugir da tempestade de granizo

A chuva voltou a Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (22/1). Em, pelo menos, seis regionais da capital, e em Contagem, na Região Metropolitana, houve registro de queda de granizo. No Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, motoristas que passavam próximo a um supermercado tentaram se “esconder” no estacionamento.





Relatos da incidência das pedras de gelo foram feitos nos bairros: São Francisco, Aparecida, Barro Preto, Centro, Santa Tereza, Alípio de Melo, Planalto, Caiçara, Funcionários e Prado.





BH está em alerta de possibilidade de de chuvas de intensidade moderada a forte. O aviso, emitido pela Defesa Civil municipal, é válido para as próximas três horas. Às 14h40, choveu extremamente forte na regional Pampulha; forte na Centro-Sul; moderada em Venda Nova e leve na Leste.





Além do alerta municipal, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), também emitiu um comunicado para a possibilidade de tempestade em 659 cidades mineiras. Os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação, com ventos de até 60km/h





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.





Confira recomendações da Defesa Civil durante a chuva