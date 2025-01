Uma mulher, seu filho adolescente e três homens foram detidos na noite dessa terça-feira (21/1), no Centro de Cuparaque, Região do Vale do Rio Doce, próximo à divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, suspeitos de tráfico de tráfico de drogas.





A observação de um policial militar foi o detalhe primordial para desmantelar o grupo suspeito de agir na cidade. O militar observou que um homem, identificado como W.P.S, descartou algum material ao perceber a chegada da viatura.

O homem foi, então, abordado e acabou confessando que era uma pedra de crack. Contou, ainda, em qual local havia adquirido a droga. Os militares foram até o endereço e encontraram uma grande quantidade de entorpecentes.





Foram apreendidos: uma garrucha calibre 22, 76 pedras de crack, cinco pinos de cocaína, uma pedra grande crack (25g), cinco porções de maconha, um tablete de maconha prensada (141g), uma embalagem com mil recipientes cônicos para armazenar droga, seis munições calibre 38 intactas, uma munição calibre .22, uma barra grande de cocaína (153g), três balanças de precisão, quatro rádios intercomunicadores, quatro celulares e R$120 em espécie. Todos foram levados para a delegacia de Conselheiro Pena.

