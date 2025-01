Policiais militares patulhavam a BR-259 nessa segunda-feira (20/1), perto do trevo de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, quando avistaram um homem parado próximo de uma motocicleta. Os militares perguntaram se ele precisava de ajuda, já que era de madrugada e ele estava ali sozinho. O homem disse que estava apenas urinando.

A resposta levantou suspeitas, já que um dos policiais não notou rastros de urina próximo ao homem. Enquanto os policiais estavam no local, um caminhão encostou atrás da viatura e o motorista desceu e se dirigiu ao motociclista, procurando por "Dê". O motociclista disse que aquele era o seu apelido e, então, o motorista do caminhão afirmou que tinha uma encomenda para entregar para ele, enviada por seu irmão. O motorista ainda perguntou aos policiais se poderia fazer a entrega, que assentiram.

O motorista foi até a cabine do caminhão, apanhou uma caixa e a entregou a Dê. Só que nesse momento, os policiais interviram, pegaram a caixa e abriram. Os militares encontraram 72 pedras de crack, duas porções de cocaína, duas porções de maconha, dois tabletes de maconha, um revólver calibre 38 e uma pistola 380.





Os policiais deram voz de prisão aos dois. Interrogados, o motociclista disse que não era viciado em drogas, que jamais tinha feito uso, e que não estava entendendo o que estava acontecendo e nem sabia que lhe havia mandado a encomenda.





Já o caminhoneiro alegou que sua mulher tinha recebido a encomenda do irmão de Dê e que o pacote deveria ser entregue ao motociclista, naquele local, conforme o combinado.





Os dois foram presos e levados para a Delegacia de Polícia de Conselheiro Pena, para onde, também, foram levados os dois veículos. Os policiais tentam, agora, desvendar a história e encontrar outros integrantes que grupo criminoso ao qual pertenceriam os dois presos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia