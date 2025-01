Belo Horizonte. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, uma vistoria conjunta foi realizada nesta manhã e verificou que o problema está relacionado com um dano na rede da Copasa. Um buraco deixa o trânsito conturbado nesta terça-feira (21/01) na Avenida Cristiano Machado, na região Nordeste de. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, uma vistoria conjunta foi realizada nesta manhã e verificou que o problema está relacionado com um dano na rede da

Avenida Cristiano Machado, próximo ao cruzamento da Avenida Sebastião de Brito, no sentido bairro, estão interditadas. "Agentes de trânsito estão no local orientando os condutores", ressaltou a PBH em nota. Segundo a administração municipal, duas faixas de trânsito na, próximo ao cruzamento da Avenida Sebastião de Brito, no sentido bairro, estão interditadas. "Agentes de trânsito estão no local orientando os condutores", ressaltou a PBH em nota.

Imagens divulgadas pela BH Trans na rede social X, antigo Twitter, registram pelo menos um abatimento na via. Em nota, a Copasa informou estar ciente do ocorrido. "Uma equipe será enviada à Avenida Cristiano Machado com Av. Sebastião de Brito, nesta terça-feira (21/01), para verificar a situação relatada e programar a manutenção necessária no local, caso seja de responsabilidade da companhia."

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos