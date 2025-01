Belo Horizonte registrou novo recorde de temperatura máxima em 2025 nesta segunda-feira (20/1), quando os termômetros da estação meteorológica da Raja Gabaglia, na Regional Oeste, alcançaram 33,7°C, às 15h, segundo a Defesa Civil Municipal.





Este é o quarto dia consecutivo de recorde de temperatura neste ano. Nesse domingo (19/1), os termômetros marcaram 32,9°C, às 14h20, na Regional Venda Nova. No sábado (18/1), a capital registrou 32,8°C, também em Venda Nova. Antes disso, o recorde havia sido na sexta-feira (17/1), com 32°C.





Apesar do forte calor, BH está em alerta para pancadas de chuva nesta segunda. Podem ocorrer precipitações entre 20 e 30 milímetros. As pancadas podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até as 8h desta terça-feira (21/1).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Além da capital mineira, outras 655 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuva intensa, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).