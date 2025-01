Os militares encontraram a vítima com diversos ferimentos pelo corpo

Um homem, de 30 anos, foi encontrado morto na estrada próxima a um aterro sanitário na Rodovia BR-381, na altura do bairro Bom Destino da cidade de Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (21/1). Militares encontraram o corpo com ferimentos profundos na cabeça e testemunhas afirmaram que a motivação tenha sido dívida com traficantes.





Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a guarnição foi acionada depois que um veículo branco foi visto com pessoas armadas na Avenida Dr. Alfredo Alves Albuquerque. Testemunhas disseram que os suspeitos seguiram em busca de “desafetos” da região.





Paralelamente, a polícia também foi acionada depois que uma esposa e um filho testemunharam um homem ser sequestrado por cinco pessoas. Segundo a mulher, o marido teria sido sequestrado por ter uma dívida de drogas de aproximadamente R$ 1.600 reais.





Ela contou que o marido tentou devolver os entorpecentes, mas o traficante não aceitou a devolução. Com isso, ela mesma pagou ao suspeito uma quantia de R$ 1.000,00 dias antes, mas o traficante ainda queria o valor completo.





Um dos suspeitos foi reconhecido por meio de uma foto pela esposa da vítima, e ele foi identificado como pertencente ao sistema penitenciário.





Procurada, a Penitenciária José Alquimin afirmou que ele estava em regime semiaberto e tinha autorização para sair da prisão para trabalhar às 5h e voltar à noite. O local onde o jovem trabalhava foi localizado e o dono do estabelecimento informou que ele não teria ido trabalhar ontem e na segunda-feira (20).





A guarnição realizou buscas e localizou o corpo do homem de bruços em uma estrada isolada, nas proximidades do aterro sanitário da BR-381.





A perícia compareceu ao local e constatou um ferimento profundo na nuca e outros na cabeça, costas, e rosto. Segundo o perito, o ferimento no rosto fez com que a mandíbula do homem se quebrasse. A suspeita é que os ferimentos tenham sido causados por pedradas.

Dois suspeitos, de 22 e 33 anos, foram encontrados e encaminhados à delegacia. Um terceiro suspeito foi identificado, mas os outros três envolvidos no sequestro não foram localizados.

O corpo foi removido pelo Rabecão e as investigações seguiram para a 4ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia.