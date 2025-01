Desde a última sexta-feira (17/1), os tutores da cadelinha Chefinha, da raça dachshund, popularmente conhecida como "linguiça" ou "cofapinha", se mobilizam para localizá-la. A cachorrinha, que tem cerca de 4 anos, está desaparecida desde a manhã de sexta-feira: as tentativas de encontrar a mascote incluem postagens em redes sociais e até uma recompensa, no valor de R$ 1.000.

Cássio de Lellis, que é um dos tutores, conta que Chefinha se soltou de uma coleira do tipo peitoral e acabou fugindo. A cachorrinha estava na porta de um supermercado no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, enquanto ele fazia compras. No local, não é permitida a entrada de animais.

"Rodamos mais de 18 quilômetro a pé atrás dela. Também procuramos de carro, até a madrugada", conta Cássio. De acordo com ele, algumas pessoas disseram ter visto a cadelinha, mas, depois de determinado ponto, não surgiram novas pistas. O último relato de avistamento ocorreu na Avenida Vitório Marçola, no Bairro Anchieta, também na Região Centro-Sul da capital, no sábado (18/1).

O tutor relata que a busca incluiu contatos com organizações não-governamentais (ONGs) que ajudam a localizar cães desaparecidos e grupos de resgate a animais, além de moradores de diversos bairros da região. "Estamos recebendo muito apoio", diz Cássio. Porém, até o momento, Chefinha segue desaparecida.

Cássio conta que ele e a esposa, Isabella Dias, que é a outra tutora da cadelinha, estão preocupados com o paradeiro dela. Chefinha vive com o casal desde que ainda era filhote.

A cachorrinha tem pelagem com manchas pretas e patas marrons. Quando desapareceu, usava uma coleira com estampa de oncinha e uma plaqueta com os contatos dos tutores. Quem tiver notícias pode entrar em contato diretamente com os tutores, Cássio e Isabella, pelos telefones (31) 99777-3572 e (31) 99860-4004.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia