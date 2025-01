A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga a empresa de venda de carros de luxo Prime Veículos BH após surgirem denúncias de golpes. Clientes afirmam não ter recebido, total ou parcialmente, os valores de automóveis comercializados pela loja.

Por meio de um perfil em uma rede social, batizado de "Vítimas da Prime Veículos BH", as pessoas prejudicadas pela empresa se uniram para expor os casos de fraude. Vários relatos denunciam o mesmo tipo de golpe: o comprador do veículo não conseguia efetuar a transferência por falta de documentação, enquanto o proprietário não recebia o valor pelo qual o negócio foi fechado.

Um dos relatos envolve a negociação de um Porsche Cayenne, que teria sido revendido, em esquema de consignação, por R$ 548,9 mil, mas o proprietário só teria recebido R$ 180 mil. O dono de uma picape Chevrolet Silverado teria sofrido um prejuízo ainda maior: não recebeu sequer um tostão após a comercialização do veículo, cujo preço era de R$ 500 mil.

O perfil criado pelos clientes denuncia dívidas referentes a aluguéis com o proprietário do imóvel onde a empresa funcionava, no bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. No momento, a loja está fechada. A página também afirma que prestadores de serviços, como lavadores de veículos, ainda têm valores a receber.

Por sua vez, a Prime Veículos BH publicou um comunicado no próprio perfil da mesma rede social e também no site comercial, no qual disponibiliza o número de telefone (31) 97139 7151 para contato via WhatsApp e informa estar "à disposição". Todas as postagens anteriores, que incluíam vários anúncios de veículos, foram deletadas. Confira o texto na íntegra:

"Caros clientes e amigos, gostaríamos de informar que estamos encerrando o atendimento em nossa loja física para reestruturar nossas operações. Contudo, continuaremos atendendo de forma online e mediante agendamento. Todos os clientes que precisarem de atendimento podem continuar nos contatando por telefone, Instagram, e-mail e WhatsApp. Estamos à disposição para ajudar no que for preciso. Agradecemos a compreensão e o apoio de sempre."

De acordo com a PCMG, está sob investigação o crime de estelionato, que exige representação por parte do interessado. Portanto, a corporação orienta as pessoas que tenham sido lesadas a comparecer a uma delegacia e realizar a representação criminal.

Caso tenha ocorrido a efetiva entrega do veículo na agência, a PCMG sugere a 1ª Delegacia de Prevenção e Investigação de Furto e Roubo de Veículos Automotores. Caso não tenha ocorrido a vinculação ao bem automotor, o registro deve ser feito na Divisão de Fraudes.





