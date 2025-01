Nos últimos sete dias, Minas Gerais registrou 1.587 novos casos de dengue, um aumento de 296% em relação à semana anterior. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), divulgado em 13 de janeiro, haviam sido confirmadas 536 infecções pela arbovirose, número que saltou para 2.123 no boletim desta segunda-feira (20/01).

Os casos prováveis também tiveram um aumento significativo no mesmo período, passando de 2.075 para 6.741, o que corresponde a 224,8%. Além disso, três mortes suspeitas por dengue estão sendo investigadas.

O Ministério da Saúde, por meio do painel de monitoramento das arboviroses, registrou um óbito por dengue em Minas Gerais. No entanto, a Secretaria de Estado de Saúde ainda não confirmou a morte.

Ao Estado de Minas, Eduardo Prosdocimi, subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, explicou que a divergência de informações ocorre devido à cronologia do contágio dos pacientes. Isso porque, embora a União tenha confirmado a morte para o período sazonal de 2025, a investigação ainda está em andamento.

Apesar do aumento significativo, o estado se mantém bem abaixo dos números do ano passado, quando Minas foi o estado brasileiro com maior quantidade de casos suspeitos de dengue. Até o dia 22 de janeiro de 2024, o estado contava com 11.490 casos confirmados e 32.316 suspeitos, além de 14 óbitos em investigação e um confirmado.





Essa situação fez com que o governo estadual decretasse emergência em saúde pública. Na ocasião, 366 municípios mineiros estiveram situação de alerta, enquanto 305 apresentavam risco elevado para a transmissão da doença.





Zika e Chikungunya





Em relação à febre chikungunya, até 20 de janeiro, foram registrados 693 casos prováveis da doença neste ano, e 539 confirmados, sem a ocorrência de mortes em investigação ou confirmados em Minas Gerais. Quanto ao vírus Zika, não há casos prováveis nem confirmados no estado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia