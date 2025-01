Em uma semana, Minas Gerais registrou 804 novos casos de dengue. Nos 13 primeiros dias de 2025, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que 864 diagnósticos testaram positivo para a arbovirose. Os dados representam aumento de 1.340% nas contaminações, quando comparado aos apresentados na última terça-feira (7/1), mas ainda estão em patamar abaixo do registrado em 2024.

Além dos testes positivos para a dengue, os números de casos prováveis também saltaram em sete dias. Na primeira semana do ano, a Secretaria de Estado de Saúde investigava 288 possíveis contaminações. Até o início da tarde desta terça-feira (14/1), outros 3.016 casos da doença ainda estavam em investigação.





De acordo com boletim epidemiológico, divulgado pelo Governo de Minas, as causas de um óbito, que estaria ligado à contaminação, estão sendo apuradas. A SES-MG afirma que, além desse registro, não há informações sobre mortes pela doença.





Belo Horizonte

Na capital, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-BH), em 2025, até a última sexta-feira (10/1), apenas um caso da infecção foi registrado. No entanto, havia outros 119 exames pendentes de resultados e avaliações epidemiológicas. Cinco possíveis contaminações foram descartadas.





Dengue

Os casos de dengue, que tradicionalmente aumentam durante o verão, quando as temperaturas elevadas e as chuvas potencializam a proliferação do mosquito Aedes aegypti, começaram o ano com números menores do que em 2024. Na primeira quinzena do último ano, ainda segundo o informe epidemiológico do Estado, houve 3.983 testes positivos.





Em janeiro do ano passado, Minas Gerais foi o estado brasileiro com maior quantidade de casos suspeitos de dengue. Essa situação fez com que o governo estadual decretasse emergência em saúde pública. Na ocasião, 366 municípios mineiros estiveram situação de alerta, enquanto 305 apresentavam risco elevado para a transmissão da doença.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Chikungunya e zika

Em relação à febre chikungunya, até 13 de janeiro, foram registrados 215 casos prováveis da doença neste ano, dos quais 159 foram confirmados. Até o momento, não há óbitos confirmados ou em investigação em decorrência da doença em Minas Gerais. Quanto ao vírus Zika, até o momento não há casos prováveis e confirmados para a doença no estado.