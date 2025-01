As chuvas intensas que atingiram Juramento, no Norte de Minas, na noite dessa segunda-feira (13/1), provocaram uma inundação, que além de ruas e casas, atingiu a sede da prefeitura e outros prédios públicos. O alagamento causou danos em computadores e no mobilário da administração municipal. O prédio está ficou sem energia elétrica e a prefeitura suspendeu o atendimento na manhã desta terça-feira (14/1).

A prefeita de Juramento, Marlene Moreira (União Brasil), anunciou que aguarda um levantamento para decretar estado de emergência no município ainda nesta terça-feira. Desta forma, Juramento se junta a outras cidades do semiárido mineiro que, até dezembro viviam situaçao emergência devido aos danos da seca e, agora, estão no mesmo quadro por conta dos temporais.

O sofrimento duplo da população desses locais foi mostrada em reportagem do Estado de Minas publicada nesta terça-feira. Entre as cidades do Norte de Minas que sofreram a agonia da seca e agora estão sendo impactadas com os prejuízos da chuvarada estão: Espinosa, Mamonas, Glaucilândia, Salinas, Porteirinha, Francisco Sá e São Francisco.

Conforme a prefeita de Juramento, a cidade foi atingida por uma chuva forte que começou por volta das 20 horas de segunda-feira (13/1) e durou cerca de 40 minutos. O Rio Juramento transbordou e inundou ruas e casas da cidade.

De acordo com Marlene Moreira, a prefeitura foi alagada, com o nível da água alcançando 50 centímetros dentro do prédio. Também foram inundados os prédios do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e o Centro de Convivência, situados ao lado da prefeitura e perto do Rio Juramento.

A garagem do Centro de Convivência também foi invadida pela água. Funcionários da prefeitura tiveram que agir rápido para retirar os veículos que estavam estacionados no local. Mesmo assim, alguns carros ficaram “boiando” e foram danificados, informou a chefe do executivo municipal.

Marlene Moreira disse que cerca de 15 a 20 famílias ficaram desalojadas e foram levadas para as casas de parentes e amigos. “As pessoas perderam camas, colchões, móveis e eletrodomésticos”, afirmou a prefeita. Ela salientou ainda que a força da enxurrada danificou ruas e os carros que estavam estacionados.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CMMMG) divulgou que, na madrugada desta terça-feira, resgatou 29 pessoas que ficaram ilhadas em suas casas devido à enchente em Juramento. Entre as pessoas socorridas estão adultos, crianças, idosos e uma mulher grávida. Elas foram encaminhadas para casas de parentes e de amigos.