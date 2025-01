Ipatinga, na Região do Vale do Rio Doce, tem risco alto para novos deslizamentos nesta terça-feira (14/01), de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

O alerta destaca que o risco é resultado dos elevados acumulados de chuva nas últimas 48 horas, somados à previsão de novas pancadas. "Neste cenário, é esperado que ocorram alguns deslizamentos de terra, especialmente em áreas urbanas e eventuais quedas de barreira à margem de rodovias", diz o aviso.





Mais cedo, a Defesa Civil Estadual também manteve o estado de alerta para a possibilidade de novos deslizamentos de terra e enchentes nas áreas de risco. Na noite de domingo (12/1), os moradores receberam uma notificação de "alerta severo" emitida pelo órgão.





Maior chuva da história





A forte chuva que atingiu a cidade na madrugada de domingo causou estragos em diversos pontos do município. As chuvas deixaram uma pessoa ferida e outra desaparecida, além de 150 pessoas desalojadas. Das dez mortes registradas no município, duas são de crianças.





Segundo o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PL), além do temporal de domingo, o fato de ter chovido nos dias anteriores na cidade deixou a terra encharcada, o que potencializou os deslizamentos de terra. No Bairro Bethânia, que registrou seis mortes, choveu 204 mm durante a madrugada.

Os outros bairros mais afetados foram Vagalume, Vila Celeste, Forquilha, Canaã, Bom Jardim, Esperança, Bom Retiro e Jardim Panorama. "Praticamente toda a cidade enfrentou algum problema", detalhou o prefeito.