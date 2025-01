O músico Álvaro Moreira e Silva, de 24 anos, está desaparecido desde sábado (11/1), em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Ele faz trabalho voluntário na 2ª Igreja Presbiteriana do município e iria se reunir com outros fieis em um sítio, mas não apareceu.





Melquisedeque Gomes, também frequentador da mesma igreja, conta que o jovem saiu de casa pela manhã e foi até uma loja no centro da cidade, por volta das 11h. Outro fiel falou com o músico. Depois disso, ele não foi mais visto.





“Tínhamos um trabalho para ser feito no sábado. Ele é até o líder desse trabalho, mas não apareceu”, diz Gomes. De acordo com o amigo, o sítio fica a cerca de 15 km do centro do município. “Ele deixou a moto em casa, a habilitação. Saiu a pé de casa.”

Uma câmera de segurança da rua registrou o jovem andando no passeio.





“Ele ia com a gente, pegar carona com algum de nós. Está chovendo muito na região. Ele não ia para lá de moto”, acrescenta.





Gomes disse que o horário combinado de saída para o sítio era entre meio-dia e 13h. “No celular dele, a última visualização foi às 12h19.”

O amigo explica que, como são todos voluntários, ninguém ligou para o músico querendo saber se ele iria.





“O pessoal vai no sábado, trabalha e dorme lá. No sítio, não tem sinal de celular. A mãe dele achou que ele tinha dormido lá. Quando deu domingo e ela percebeu que o pessoal chegou e ele não apareceu, perguntou pelo filho. Falamos que ele não tinha ido. Então, as buscas começaram”, explica.





A família procurou a polícia para relatar o desaparecimento e registrou boletim de ocorrência. “É um menino bom, tranquilo. Nunca teve problema com ninguém. É muito estranho. O celular dele está desligado desde sábado, ao meio-dia. Estamos orando e pedindo ajuda a quem puder divulgar.”

Quem tiver informações do paradeiro de Álvaro pode ligar para a polícia no 190.