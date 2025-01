A área de escape do Anel Rodoviário, no trecho entre a BR-040 e o trevo do Bairro Betânia, a poucos metros do acesso ao Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi reaberta nesta segunda-feira (13/1). Ela foi interditada há uma semana para ser revitalizada.





“Salvar vidas é a principal meta da área de escape”, afirmou o prefeito em exercício, Álvaro Damião (União Brasil), que acompanhou a reabertura. Durante a semana de revitalização, foram realizadas as trocas da argila expandida, responsável por diminuir a velocidade dos veículos, ajuste nas defensas que estavam danificadas e verificação do sistema de drenagem do local.





No total, o ponto de escape tem 400 metros de comprimento, cujos 280 metros iniciais são de asfalto. Em seguida, há uma área de 93,5 metros de comprimento composto por cianita, a argila expandida. São 380 metros cúbicos desse material, o que aumenta o atrito e reduz a velocidade do veículo.

“Ela foi projetada para que, na hora que o carro entrar nessa área, ele pare automaticamente”, explica Antônio Boy, chefe de gabinete do vereador Irlan Melo, responsável por propor a área de escape na Câmara de Belo Horizonte.





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a área de escape já evitou 14 potenciais acidentes graves com veículos de carga desde sua criação, em agosto de 2022. O espaço é monitorado pelas equipes do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) por meio de câmeras de segurança. Quando o veículo entra na área de escape, o protocolo de segurança é acionado, e equipes da BHTrans e Polícia Militar Rodoviária são direcionadas para atender a ocorrência, juntamente com guindastes e reboques.

Para construção da área de escape, foram investidos R$ 3,5 milhões com recursos do município. Durante a criação do trecho, que durou nove meses, foram feitas obras de drenagem, estruturas de concreto, pavimentação, sinalização e iluminação.

Novas áreas

O prefeito em exercício afirmou que a criação de novas áreas de escapes estão em pauta, mas, no momento, o trabalho principal é a municipalização do Anel Rodoviário. Álvaro Damião também disse que o processo para tornar a via responsabilidade da PBH já está encaminhado, que faltam apenas algumas burocracias.





“A gente conseguiu o principal: o interesse da prefeitura em municipalizar o anel e o do Governo Federal em repassar para o município”, afirmou Damião. Ele também ressaltou que a PBH tem interesse em receber apoio financeiro do Governo Federal para executar obras na via, porém, caso não receba, não será um impedimento. “BH tem a condição de assumir o Anel Rodoviário”, disse.

