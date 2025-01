A área de escape do Anel Rodoviário, no trecho entre a BR-040 e o trevo do Bairro Betânia, a poucos metros do acesso ao Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, será fechada preventivamente para manutenção. A interdição vai acontecer a partir desta segunda-feira (6/1), das 9h às 16h. A expectativa é que os trabalhos durem uma semana.





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a manutenção prevê a troca de todo o material de argila expandida, além de ajustes nas defensas que estão amassadas e danificadas. Além disso, também será verificado todo o sistema de drenagem da estrutura.





Durante as obras, para garantir a segurança de trabalhadores e condutores, uma faixa de tráfego no Anel Rodoviário, em frente à área de escape, também ficará interditada. Um painel de mensagens orientará os motoristas, especialmente os condutores de veículos de carga, sobre o fechamento, e agentes da BHTrans vão monitorar a região.





Acidentes evitados





Desde que foi criada, em agosto de 2022, conforme dados da administração municipal, a área de escape do Anel Rodoviário evitou 14 potenciais acidentes com veículos de carga. A estrutura é composta por uma caixa de concreto preenchida com argila expandida (cinasita), que aumenta o atrito e reduz a velocidade do veículo.





As equipes do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) monitoram, por meio de uma câmera instalada em frente à estrutura, a entrada do caminhão na área de escape e acionam o protocolo de segurança. Equipes da BHTrans e Polícia Militar Rodoviária são direcionadas para atender a ocorrência, juntamente com guindastes e reboques.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Para Márcio Pacheco, assessor de operações da BHTrans, é fundamental que a área de escape do Anel Rodoviário esteja sempre nas melhores condições para que os acidentes sejam evitados e mais vidas sejam salvas. “Desde 2022, a área de escape vem sendo utilizada com sucesso, e é importante realizar a manutenção e as melhorias necessárias para que o equipamento esteja sempre em boas condições. O trabalho será feito no período de férias, quando há menos veículos na região, permitindo maior agilidade na conclusão das obras”, explicou Márcio Pacheco.