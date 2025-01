Detento foi recapturado pela PM, no Centro de BH, nesta sexta-feira (03/01)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu na tarde desta sexta-feira (3/1) o detento Juan Pablo Teixeira Gonçalves, de 22 anos, um dos seis foragidos do Presídio de São Joaquim de Bicas I, na Grande BH, em 18 de dezembro do ano passado.





De acordo com a PMMG, Juan Pablo foi abordado por militares do 1º Batalhão de Polícia Militar e apresentou identidade falsa. Ele teria sido identificado por câmeras do Olho Vivo. A corporação informou que o serviço de inteligência identificou que ele estava cometendo furtos na Região Central.

Ele foi conduzido para a 4ª Delegacia de Polícia do Centro. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o detento será encaminhado para uma unidade prisional sob administração do Depen-MG.





Entregue e foragidos





Mais cedo, na manhã desta sexta-feira, outro foragido, Vitor Augusto Santos Rodrigues, de 23 anos, foi levado para o Centro de remanejamento provisório de Betim (Ceresp Betim), também na Grande BH. Segundo a Sejusp, ele permanece à disposição da Justiça. Vitor se apresentou à Polícia Civil (PCMG) nessa quinta (2/1).





Em 25 de dezembro, outro fugitivo, Kauan Júnio Teixeira Gonçalves, de 18 anos, foi readmitido no sistema prisional e se encontra no Ceresp Gameleira.

Outros três ainda seguem foragidos: César Augusto Machado de Souza, de 23 anos; Cleber Almeida Pereira Lemos, de 19 anos; e João Vitor Joviano dos Santos Marques, de 23 anos.