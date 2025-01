O sortudo de Nova Lima, na Grande BH, um dos ganhadores da Mega da Virada, retirou seu prêmio de R$ 79,4 milhões, nessa quinta-feira (2/1), junto à Caixa Econômica Federal. O sorteio representou o prêmio recorde da loteria, R$ 635.486.165,38, distribuído aos oito vencedores.





Pela regra, a Caixa Econômica só faz o depósito do prêmio, de imediato, se for até R$ 10 mil. Por esse motivo, o ganhador teve de comparecer a uma agência da instituição bancária munido com o cartão premiado e documentos pessoais para solicitar o dinheiro.

O ganhador de Nova Lima fez uma aposta simples, no valor de RS 5,00. Dos oito premiados, dois cartões eram de aposta mínima, esse e o de Curitiba. Cinco foram feitos em bolões.





Valor da aposta



A aposta mínima da Mega da Virada custava R$ 5. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples era de 1 em 50.063.860.

A Mega permite, ainda, a seleção de até 20 dezenas, que fazem o valor superar R$ 193 mil, com uma chance em 1.292.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.



Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).



Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.