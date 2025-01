O solo encharcado pelos 15 dias consecutivos de chuva em Belo Horizonte fez com que a Defesa Civil estendesse o alerta de risco de deslizamento e desmoronamento de terra nas regionais Noroeste, Oeste e Centro-Sul. O aviso, que encerraria nesta sexta-feira (3/1), agora é válido até terça (7/1).





O órgão classifica o risco para as regionais Oeste e Centro-Sul como moderado, e para a Noroeste como forte. A recomendação neste período é de que a população mantenha atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Nessa quarta-feira (1/1), o muro de uma casa na Rua José Luiz Dias Duarte, no Bairro Araguaia, Região do Barreiro, não aguentou a pressão das chuvas e caiu. Após o desabamento parcial, a via ficou interditada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A área foi isolada de forma preventiva.





Chuvas em Minas





No restante do estado, 837 cidades mineiras estão em alerta de "perigo potencial" para chuvas intensas até a manhã desta sexta-feira. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de volume de chuva de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.







Atualmente são 37 municípios com situação de emergência decretada em razão das chuvas. Apenas Conceição do Pará, no Centro-Oeste, está em situação de calamidade pública depois do deslizamento de parte do talude de uma pilha de mineração ter obrigado a evacuação de dezenas de pessoas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.





Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.