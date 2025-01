Depois de as chuvas transformarem as ruas de alguns bairros de Itambacuri, no Vale do Rio Doce, em rios o município é o 37º a ter a situação de emergência reconhecida, nesta sexta-feira (03/01), segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG).

Até o momento, 11 mineiros morreram neste período chuvoso, contabilizado desde o dia 27 de setembro de 2024. O estado ainda tem 127 desabrigados (necessitam de abrigo público temporário) e 1.209 desalojados (desocuparam seus domicílios).

De acordo com a Cedec-MG, nesta sexta-feira (03/01), o tempo será instável em Minas Gerais. "Devido à atuação de áreas de instabilidade atmosférica associadas ao fluxo de umidade proveniente da Região Amazônica, combinado com o ar quente e úmido, além do padrão de circulação

dos ventos nos níveis médio e alto da atmosfera", informa o órgão de defesa civil.

No final de semana a tendência também é de chuva em todo estado. "Há possibilidade de chuva, localmente forte, em grande parte do estado de Minas Gerais, em razão do avanço de uma nova frente fria pelo litoral dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro", destaca a Cedec-MG.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas mais concentradas em pancadas com trovoadas isoladas estão em faixa que abrange o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Região Central, Grande BH, Vale do Rio Doce, Vale do Rio Mucuri, Zona da Mata, Campos das Vertentes e Sul de Minas.

Atualmente são 36 municípios com situação de emergência decretada em razão das chuvas. Apenas Conceição do Pará, no Centro-Oeste, está em situação de calamidade pública depois do deslizamento de parte do talude de uma pilha de mineração ter obrigado a evacuação de dezenas de pessoas.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Confira a lista dos municípios em situação de anomalias devido às chuvas: