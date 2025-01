Pelo menos oito policiais militares se empenharam no resgate do idoso de dentro do veículo no Rio Betim

Um idoso, de 74 anos, foi resgatado após o carro em que estava cair no leito do Rio Betim, na cidade de mesmo nome, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (2/1).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), motoristas que passavam pela Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, no bairro Jardim da Cidade, acionaram as autoridades ao testemunharem o acidente, por volta das 18h50.

Uma viatura da PM, que estava no bairro Angola, chegou ao local e encontrou quatro ocupantes do veículo já fora do carro, enquanto o idoso permanecia preso no interior do automóvel. Entre os ocupantes que escaparam estavam uma criança de dois anos, uma mulher de 70 anos e um casal. Nenhum deles ficou ferido.

Segundo relato de um dos sobreviventes, que é sobrinho do idoso, ele tentou retirar o tio do carro, mas não conseguiu devido ao peso e às condições adversas.

Os policiais da primeira viatura também enfrentaram dificuldades para retirar o idoso e solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). No entanto, a equipe mais próxima estava no município de Juatuba, o que atrasou a chegada. Enquanto isso, outra viatura policial foi acionada para reforçar o resgate. Pelo menos oito militares se empenharam no salvamento do passageiro.

Para evitar que o veículo fosse arrastado pela correnteza, os militares utilizaram cordas antes de conseguirem retirar o idoso, que estava no banco do passageiro, pela janela traseira. Após o resgate, ele relatou dores no corpo e foi levado pelos bombeiros a uma unidade de saúde para avaliação médica.

A motorista do veículo, uma mulher idosa de 70 anos, contou à polícia que dirigia em direção à casa de parentes em Juatuba quando a luz do sol ofuscou sua visão. Sem perceber a curva à frente, ela manteve a aceleração, o que resultou na queda do carro no leito do rio.

A família acionou um serviço de proteção veicular para retirar o automóvel do rio Betim e alguns dos membros foram até uma unidade policial para registrar a ocorrência.