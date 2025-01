Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para ocorrência de agressão corporal, mas o óbito foi constatado no local

Um homem, de 23 anos, foi encontrado morto em calçada do bairro Jardim das Alterosas, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa quinta-feira (2/1). A motivação do crime ainda é um mistério.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), inicialmente a equipe recebeu um chamado referente a uma ocorrência de lesão corporal.

De acordo com os militares, a irmã do homem estava preocupada porque ele não tinha ido trabalhar naquele dia e ouviu de moradores locais que o homem havia sido agredido e foi visto caído na rua.

Ela foi ao local indicado, encontrou o irmão e chamou a polícia. A mulher também relatou à PMMG que, ao chegar ao local, um homem moreno, vestindo um moletom branco, que ela não conhecia, teria confessado que foi o autor da agressão, mas não explicou a motivação.

O suspeito, porém, não foi localizado. A testemunha também afirmou desconhecer qualquer motivação para a agressão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado. Segundo a equipe, o homem foi vítima de pauladas que atingiram a cabeça, tronco e costas. A morte foi confirmada no local.

A perícia foi acionada e constatou hematomas nas costas, no peito e no rosto, além de fraturas no braço direito.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Betim. O caso será investigado pela Polícia Civil.