Um buraco de grandes proporções assusta moradores da Rua Assumar, no Bairro Pindorama, Região Noroeste de Belo Horizonte. A cratera se abriu na tarde dessa quinta-feira (2/1), enquanto fortes chuvas atingiam o local.





Conforme dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, a Região Noroeste já registrou, em três dias de janeiro, mais de 23% do volume esperado para o mês. A área teve, até as 5h40 desta sexta-feira (3/1), 76 milímetros de precipitação.

Segundo Ilca de Moraes Ferreira, moradora e dona de estabelecimentos comerciais no local, a abertura de uma cratera é uma novidade. "Nunca tinha acontecido antes, foi a primeira vez, e assustou a gente", relatou.

Para ela, o problema traz um grande risco por estar localizada na esquina com a Rua Muquiçaba. "Está muito perigoso porque aqui é um morro. Se um carro estiver descendo e o motorista não ver o buraco, cai lá dentro", afirmou.

A moradora ainda relata que teme que a cratera se abra ainda mais e prejudique a estrutura de sua propriedade. "Se abriu isso tudo em um dia, imagina se chover mais. Se abrir mais, pode prejudicar as lojas que tenho", relatou a mulher.

O local foi sinalizado com cones, pedaços de madeira e galhos de árvores, em uma tentativa dos moradores de evitar acidentes.

De acordo com Ilca, a rua é perigosa mesmo antes da abertura da cratera. Ela conta que o morro, por ser íngrime, já foi cenário de muitos carros que desceram desgovernados. "Só não descem na casa da frente por causa do poste, que segura bem".

A casa da frente, no caso, é a residência do taxista Ubirajara Pimenta Rabelo, que também se preocupa com as condições da via. Segundo ele, se a cratera se abrir mais, ele não conseguirá sair da garagem com o carro e trabalhar.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), equipes da Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb) vistoriaram o local e trata-se de rede da Copasa.

Já a Copasa informou que vai enviar uma equipe operacional ao local relatado ainda nesta sexta-feira para verificar a ocorrência. Segundo o órgão, caso seja constatado que o caso é de responsabilidade da Companhia, as providências para regularizar a situação serão adotadas o mais breve possível.