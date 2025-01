Moradores da Rua Cantagalo, no Bairro Aparecida, na Região Noroeste de Belo Horizonte estão preocupados com uma cratera que interdita a rua há pelo menos uma semana.

O quarteirão da via, entre as ruas Popular e Jequitaí, foi interditado pela BHTrans após duas motos e um carro caírem na cratera. O local da erosão está sinalizado. No entanto, motociclistas ainda são flagrados se arriscando na passagem pela lateral do buraco.

Segundo moradora da rua Gisele Rezende, a Copasa iniciou um reparo na frente de sua residência, mas o grande volume de chuvas entre os dias 21 e 22 de dezembro fez estourar um cano de esgoto da rua. "A água retornou para a minha casa e danificou meus móveis", relatou.

À reportagem, Gisele afirmou que a Copasa foi acionada e, no dia 23, realizaram reparos. No entanto, ela contou que, no dia seguinte, a água retornou a entrar em sua residência. Uma equipe da Copasa voltou ao local, fez uma vistoria na casa e deu uma previsão de 30 dias para melhorias.





Já outro morador, Djalma Baeta dos Santos, relatou que as terras do interior do asfalto foram retiradas e depositadas em frente ao portão de entrada da sua casa, sem que ele estivesse presente. Para entrar no imóvel, o morador precisou retirar parte da terra e utilizar um pedaço de madeira para passagem. "Nós estamos aí deste jeito, aguardando uma providência", afirmou.

Providências segundo os órgãos

A Copasa esclareceu que foi identificado um vazamento na rede de esgoto e uma erosão no sistema de drenagem pluvial. Segundo o órgão, os serviços de manutenção na rede de esgoto só poderão ser concluídos após os reparos no sistema pluvial, que é de responsabilidade da prefeitura.

Já a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb), informou que irá enviar uma equipe ao local para vistoriar e tomar as providências necessárias, caso seja responsabilidade do município.

A BHTrans informou que, além de interditado, o local está sinalizado com placas de obras da Copasa alertando os condutores da via. A interdição foi lançada no aplicativo de direção Waze para ajustar o percurso de veículos que estejam utilizando aplicativos de tráfego.

A linha de ônibus 9402, que atende a região, está realizando o seguinte desvio: Rua Cantagalo, Rua Araçá, Rua Popular e Rua Jequitaí, seguindo seu itinerário normal.