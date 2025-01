Um homem, de 30 anos, que matou uma mulher, de 21, se simulou que a vítima tinha se matado foi preso pela Polícia Civil, na última segunda-feira (30/12), em Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais.





Segundo a delegada que preside o inquérito, Mayra Coutinho, o corpo da vítima foi encontrado três dias antes da prisão do suspeito. A vítima estava amarrado por uma corda na estrutura do telhado de sua residência, simulando um cenário de autoextermínio.





Ainda segundo a delegada, foram os familiares da mulher que suspeitaram que morte poderia se tratar de um crime. “Quando o corpo da vítima foi encontrado, a perícia da Polícia Civil foi acionada, ocasião em que realizou a coleta e análise dos vestígios encontrados no local, aumentando ainda mais as suspeitas", explicou Coutinho.





O inquérito foi instaurado e o suspeito preso. Na delegacia, ele confessou o crime. O homem contou que manteve um relacionamento amoroso com a vítima e, no dia do crime, teria ido à casa da jovem, ocasião em que os dois tiveram um desentendimento que evoluiu para agressões físicas. Ainda segundo o relato do homem, durante o conflito, ele asfixiou a jovem que ficou desacordada.





O suspeito pensou que tinha matado a ex-namorada e, por isso, resolveu fazer a simulação. Pegou uma corda com a finalidade de fazer com que todos acreditassem que ela havia tirado a própria vida. O homem foi levado para o sistema penal.