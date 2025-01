Uma mulher de 49 anos foi detida, na última sexta-feira (10/1), por forjar o próprio sequestro e tentar enganar o filho. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ela tentava conseguir dinheiro para pagar uma dívida de R$ 17 mil a um agiota. O caso aconteceu no Bairro Caiçaras, na Região Noroeste de Belo Horizonte.





O filho, de 22 anos, contatou a polícia para reportar que a mãe havia sido sequestrada. Ele teria recebido uma ligação informando o sequestro e pedindo R$ 30 mil para liberar a mulher, que estaria sob ameaça de morte. O filho também contou à corporação que a mãe estava com o Iphone dela, que poderia ser rastreado.





Os militares foram ao endereço informado pelo jovem e monitoraram o veículo dela. Ao acompanhar o trajeto que o carro fazia, a corporação conseguiu interceptar o automóvel no Anel Rodoviário.





A mulher estava dentro do carro, com o companheiro de 59 anos no banco do passageiro. À polícia, ela confessou que havia forjado o sequestro para conseguir o dinheiro e pagar a dívida com o agiota.





Ela também disse que ela e o companheiro tinham ido à Serra do Rola Moça para fazer fotos e vídeos para simular o sequestro. À corporação, o homem afirmou que a companheira havia pedido ajuda para armar a situação e que não concordou com a ação.





Ambos foram detidos e encaminhados para a 2º Delegacia de Polícia da Região Noroeste de BH.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) afirmou que, após a realização dos procedimentos na delegacia, eles foram liberados. A corporação também informou que instaurou procedimento para apurar a ocorrência.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata