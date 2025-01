O corpo do homem que estava desaparecido desde sábado (11/1), quando foi arrastado junto com seu carro por uma correnteza em Glaucilândia, no Norte de Minas, foi encontrado nesta segunda-feira (13/1). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG).

Segundo a corporação, o corpo do homem de 30 anos, foi encontrado por populares, e sua identidade, confirmada por bombeiros da região. Até o momento, o período chuvoso no estado causou 24 mortes, conforme o boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil Estadual - e que é anterior ao óbito em Glaucilândia.

Na tarde desse domingo, o Corpo de Bombeiros (CBMMG) encontrou, submerso no Rio Verde Grande, um carro que foi arrastado pela força da correnteza durante uma tromba d'água. O veículo (uma saveiro) foi levado junto com seu motorista, que desapareceu nas águas do rio.

De acordo com informação de um funcionário da prefeitura de Glaucilândia, os militares localizaram o veiculo com as rodas para cima. Eles tentaram "desvirar" e tirar o veículo de dentro d'água com o uso de um guincho. O trabalho dos bombeiros foi acompanhado por dezenas de moradores, que se deslocaram para a beira do rio.

À noite, os bombeiros fizeram uma triangulação via celular na qual foi possível captar um sinal do celular da vítima a partir do ponto onde o carro foi localizado. Na manhã desta segunda, as buscas foram retomadas, na margem do rio, pois o alto nível das águas não permitiram que os bombeiros realizassem mergulhos.

Conforme o prefeito de Glaucilândia, Herivelton Alves Luiz (PSD), o motorista tentou atravessar o Rio Verde Grande em uma passagem dentro do leito do manancial, perto da área urbana da cidade, quando o carro foi arrastado pela tromba d'água. O motorista seguia para a localidade de Rio do Sítio, na zona rural de Glaucilândia, para fazer um serviço de forro de gesso para um morador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia