Carro bate de frente com caminhão e deixa cinco mortos

Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na manhã desta terça-feira (14/01) deixou cinco mortos e dois feridos. O acidente ocorreu no quilômetro 662 da BR-040, sentido Rio de Janeiro, entre Carandaí e Pedra do Sino, no Campo das Vertentes.





Todos os óbitos foram no veículo de passeio. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e, depois de ser desencarcerado, foi levado para um hospital em Carandaí. Segundo os bombeiros, havia outra pessoa no caminhão que também se feriu.





Por causa do acidente, uma das pistas da rodovia foi interditada. O tráfego está sendo feito em apenas uma via, no sistema pare e siga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motivo do acidente ainda é desconhecido, mas o motorista do veículo passou para a contramão.