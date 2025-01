Um motorista de um carro de passeio morreu na manhã desta terça-feira (14/1) após bater de frente contra um caminhão. O acidente ocorreu no quilômetro 662 da BR-040, sentido Rio de Janeiro, entre Carandaí e Pedra do Sino, no Campo das Vertentes. O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para o desencarceramento do caminhoneiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motivo do acidente ainda é desconhecido, mas o motorista do veículo passou para a contramão.





As hipóteses são de que ele tenha perdido o controle da direção por um pneu estourado, por um problema mecânico, ou por ter dormido na direção. As causas serão analisadas.





O motorista do caminhão, depois de ser desencarcerado, foi levado para um hospital em Carandaí

Por causa do acidente, uma das pistas da rodovia foi interditada. O tráfego está sendo feito em apenas uma via, no sistema pare e siga.





Duas mortes





Em três dias, foram registradas duas mortes, em dois acidentes, praticamente no mesmo local da ocorrência desta terça-feira.





Na segunda-feira, Amanda Carolina de Ávila Dias, de 20 anos, que era passageira de uma caminhonete Hilux, dirigida por seu namorado, morreu, quando o veículo saiu da estrada e bateu numa árvore. Ela teve morte imediata. O motorista ficou ferido.





Também nesta terça-feira, por volta de 5h, um outro acidente na BR-040, no Campo das Vertentes. Uma carreta tombou entre Barbacena e Correia de Almeida, interditando a pista.

