Um acidente matou um motociclista na rodovia BR-040, na altura do quilômetro 517, no bairro San Marino, no município de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (13/1).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a guarnição foi acionada às 5h10 depois que o motoqueiro derrapou e caiu na pista, em frente a unidade do Supermercado Epa.

A suspeita é que o motoqueiro tenha passado mal antes da queda.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local e realizou procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP) durante 40 minutos, mas constatou o óbito no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência gera congestionamento na rodovia.