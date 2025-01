Um homem, ainda não identificado, é procurado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por tráfico de drogas após um encontro inesperado com a guarnição, que envolveu uma moto com uma roda só, o atropelamento de um cachorro, substância análoga a cocaína e fuga. O caso acontece no município de Barbacena, na Região Central do estado.

Na noite de domingo (12/1), o 3° Pelotão da Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMAmb), do comando de policiamento especializado, realizava um patrulhamento na Rua José Vieira da Rocha, no bairro Vista Alegre.

Segundo os militares, a equipe se deparou com um homem que tentava ligar uma moto, por volta das 22h30. Percebendo que seria abordado, ele resolveu fugir.

Porém, a fuga não foi bem da forma que o motociclista imaginou. Isso porque ele seguia na direção da Rua Jair Messias Diniz, enquanto a moto pilotava em uma roda só, quando atropelou um cachorro que estava na via. Nesse momento, a moto tombou e o homem deixou cair no chão uma substância similar a cocaína.

De acordo com os registros policiais, tratava-se de uma “bola de uma substância análoga a cocaína do tamanho de uma bola de tênis”.

O homem fugiu a pé e, até o momento, não foi capturado pelos militares. Já o cachorro morreu no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A moto foi apreendida e levada para o pátio credenciado. Já a substância foi entregue na Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Barbacena para investigações.