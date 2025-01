Um homem, de 29 anos, foi assassinado com 49 tiros durante a noite dessa segunda-feira (13/1), no Aglomerado do Borel, no Bairro Conjunto Minas Caixa, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a guarnição foi acionada às 19h22 após denúncia de disparos de arma de fogo e a presença de um carro preto não identificado pelos moradores na Rua Dona Nazinha, pelo telefone do disque-denúncia (190). Ao chegar ao local, os policiais encontraram um grupo de indivíduos correndo.

Os militares empenharam uma varredura na região e encontraram o homem caído no chão na Rua Ariolino Aristides dos Santos, local conhecido como Beco do Hélio, com ferimentos visíveis nas costas e na cabeça.

Em conversa com os militares, moradores da região afirmaram que a vítima também era moradora do Aglomerado do Borel, praticava alguns furtos na região e estava envolvida em tráfico de drogas no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou o óbito. A Perícia da Polícia Civil (PCMG) esteve presente no local, juntamente com uma equipe da Delegacia de Homicídios, e identificou que o homem foi morto com 49 tiros, que atingiram a região toráxica e craniana, com cápsulas de calibre .40 e 9 mm.

As motivações e autoria do crime ainda não foram definidas.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte. A investigação segue a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova.