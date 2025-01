Um casal foi preso nesse domingo (12/1), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após um episódio de violência doméstica. Segundo a Polícia Militar, o caso teve início quando o marido agrediu a esposa, que tentava defender a filha de 14 anos de uma investida de um amigo da família.

O incidente aconteceu enquanto o casal consumia bebida alcoólica com o visitante. A mulher percebeu que o amigo teria se insinuado para sua filha e iniciou uma discussão com ele. O marido, descontente com a situação, interveio de forma agressiva e passou a agredir a esposa com chutes e socos.

Na tentativa de se defender, a mulher, que estava fazendo café, jogou água fervendo no marido. Além disso, ela quebrou uma garrafa na cabeça dele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou que o homem sofreu queimaduras de terceiro grau no pescoço, tórax e ombro, além de um corte na cabeça. Ele foi levado ao Hospital Regional Antônio Dias e recebeu voz de prisão. A mulher também foi presa em flagrante.

O casal tem histórico de agressão mútua, segundo a Polícia Militar.

