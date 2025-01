O maior número de notas altas na redação do Enem 2024 são de Minas Gerais. A única nota mil alcançada por um aluno de escola pública também é do estado.

Ao todo, 12 pessoas do país conseguiram tirar a nota máxima na prova dissertativa-argumentativa, sendo duas de Minas. O balanço do Enem 2024 foi divulgado em coletiva de imprensa pelo ministro da educação, Camilo Santana.





São consideradas notas altas os resultados entre 1000 e 980 e entre 980 e 950. Em Minas Gerais, 331 pessoas conseguiram atingir o primeiro marco. Já outras 4.397 pessoas tiraram entre 980 e 950.

Os números fizeram Minas Gerais ser o estado com o maior número de notas altas.





Além da redação feita por um aluno de escola pública, outro estudante mineiro conseguiu a nota máxima. Ao todo, Minas Gerais teve duas notas mil. Em 2024, os estudantes fizeram a redação com o tema "desafios para a valorização da herança africana no Brasil" na prova habitual; na reaplicação do Enem PPL, o tema foi "desafios para a valorização da arte de periferia no cenário cultural brasileiro".





Entre as 12 notas máximas, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo tiveram um aluno nota mil cada. Assim como Minas Gerais, o Rio de Janeiro também teve duas notas mil.

Os resultados são uma virada negativa em relação ao Enem de 2023, quando 60 redações brasileiras conseguiram tirar a nota máxima. Naquele ano, Rio de Janeiro e São Paulo foram os estados com o maior número de notas mil, com sete, cada.

Em 2023, Minas Gerais também teve duas notas máximas na redação, mas nenhuma em escola pública.







A proficiência média da prova foi de 660 pontos. O valor representa um aumento em relação a 2023, quando a média da redação foi 645. Os candidatos podem consultar a nota na página do participante no site do Instituto Nacional Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata